Mit der UniDevice AG steht womöglich ein weiter Non-Real-Estate-Bondemittent in den Startlöchern: Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung peilt der B2B-Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik noch in Q4 die Emission einer Unternehmensanleihe an. Vor diesem Hintergrund wurden die Renell Wertpapierhandelsbank sowie die Bondwelt GmbH als Emissionsbegleiter beauftragt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...