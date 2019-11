INSTANT IPO Holding AG: Handelseinführung der Ledgertech SE DGAP-News: Instant IPO Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang INSTANT IPO Holding AG: Handelseinführung der Ledgertech SE 13.11.2019 / 13:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- INSTANT IPO Holding AG: Handelseinführung der Ledgertech SE Die INSTANT IPO SE, eine Tochtergesellschaft der INSTANT IPO Holding AG, hat zum Beginn der Handelswoche in ihrer Funktion als Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf, das auf DLT-Technologie spezialisierte Unternehmen Ledgertech SE im Allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf eingeführt. Der erste Kurs wurde mit Euro 1,00 festgestellt. In den Handel einbezogen wurden sämtliche 250.000 Aktien der Gesellschaft. Die Ledgertech SE strebt mit der Aufnahme der Notierung eine Verbreiterung der Aktionärsstruktur an. Zur Geschäftstätigkeit der INSTANT IPO Holding AG: Die INSTANT IPO Holding AG (ISIN DE0005418404) ist seit über 20 Jahren am Kapitalmarkt aktiv und begleitet über ihre Tochtergesellschaften alle Möglichkeiten eines direkten Kapitalmarktzugangs. Als an der Börse Düsseldorf zugelassener Kapitalmarktpartner organisiert die INSTANT IPO SE Börseneinführungen und betreut die Emittenten bei der Erfüllung ihrer Folgepflichten. Neben etablierten Unternehmen zählen auch innovative Start-ups und visionäre Unternehmer zum Mandantenkreis der INSTANT-Unternehmensgruppe. Das Leistungsspektrum umfasst traditionelle Börsengänge (IPO), klassische Handelsaufnahmen (DPO) bis hin zu einem Secure Token Offering (STO). Eine Spezialexpertise von INSTANT IPO besteht darin, auch einen alternativen Weg an die Börse anzubieten, der in einer sogenannten Börsenmanteltransaktion besteht (auch genannt Reverse IPO, Reverse Takeover oder kurz RTO). Dieser alternative Weg kann Unternehmen potentiell erhebliche Zeit- und Kostenvorteile eröffnen. Eine Übersicht zum gesamten Dienstleistungsspektrum der INSTANT-Unternehmensgruppe findet sich auf der Internetseite unter www.instantipo.de Kontakt: INSTANT IPO Holding AG Innere Wiener Str. 14 81667 München Tel.: 089/54578552 E-Mail: info@instantipo.de Internet: www.instantipo.de ISIN: DE0005418404 WKN: 541840 Börsen: Freiverkehr Berlin, München, Stuttgart --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 911789 13.11.2019 ISIN DE0005418404 AXC0216 2019-11-13/13:44