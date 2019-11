San Diego (ots/PRNewswire) - Tealiums neueste Innovation stellt Kunden eine Private Cloud mit höheren Standards für Sicherheit und Datenschutz bereit.Tealium, der verlässliche Marktführer für die Orchestrierung von Kundendaten in Echtzeit, hat heute seine neue Tealium Private Cloud vorgestellt. Es ist die erste Private Cloud-Lösung für die kundenseitige Dateninfrastruktur und Datenplattformtechnologie. Mit Tealium Private Cloud sind Organisationen in der Lage, verlässliche und umfassende Kundendaten zu nutzen und dabei Datenschutz- und regulatorische Bestimmungen wie HIPAA einzuhalten.Tealium Private Cloud kann als einzel- oder multimandantenfähige Cloud bereitgestellt werden. Sie kombiniert höhere Sicherheit und Kontrolle über vertraulichen Daten mit der bequemen Verwaltung und Skalierbarkeit der Cloud-Technologie. Für Kunden von Tealium bedeutet dies mehr Sicherheit und weniger Arbeitsaufwand beim Datenhosting in der Cloud. Tealium lässt sich bedenkenlos mit bestehenden regulierten Umgebungen integrieren.Sämtliche Daten in Tealium Private Cloud sind isoliert und regional bezeichnet. Dadurch lassen sich individuelle Sicherheitskontrollen gestalteten und implementierten. Neben diesen Sicherheitsmerkmalen zeichnen sich die Produkte des Tealium Universal Data Hub durch weitere Sicherheitsmechanismen aus, die an fortschrittlichen Sicherheitsstandards der datenschutzstärksten Unternehmen ausgerichtet sind.Tealium Private Cloud ist die ideale Lösung für Unternehmen, denen der Schutz vertraulicher Kundendaten wichtig ist. Das Produkt wurde von unabhängiger Stelle auf Konformität mit den Sicherheits- und Datenschutzanforderungen gemäß HIPAA geprüft. Darüber hinaus kann es Organisationen bei den verschiedensten datenschutzbezogenen Fragestellungen unterstützen, beispielsweise bei der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)&a=(DS-GVO)) in der Europäischen Union oder den besonderen geografischen Datenschutzbestimmungen in Ländern wie Deutschland."Die Compliance in der Cloud ist ein ernstzunehmendes Thema. Organisationen müssen sicherstellen, dass bei der Verwaltung und Speicherung von Kundendaten Industrievorschriften eingehalten werden", sagte Mike Anderson, Gründer und CTO von Tealium. "Wir haben eine Private Cloud-Lösung entwickelt, mit der unsere Kunden ihre Daten bequem skalieren, organisieren und sichern können. Wir werden weiter an neuen Lösungen arbeiten, um die Sicherheit an jedem Touchpoint quer durch alle Organisationen zu verbessern."Neben der Unterstützung von Unternehmen bei der regulatorischen Compliance aktualisiert Tealium jedes Jahr sämtliche Zertifizierungen und Übereinstimmungen der Private Cloud."Für uns als verbraucherorientierte medizinische Einrichtung ist der Schutz der Daten und Vertraulichkeit unserer Kunden unverzichtbar", sagte Bob Harris, Director, Market and Consumer Insights, Cambia Health Solutions. "Mit Tealium Private Cloud können wir sicher sein, dass bei unseren Clickstream-Daten die HIPAA-Vorschriften eingehalten werden. Gleichzeitig können wir auf sichere Weise Daten quer durch alle Cambia-Marken erheben und analysieren, um das Verbraucherverhalten besser zu verstehen und das digitale Erlebnis zu optimieren."Weitere Informationen zur Tealium Private Cloud findenSie hier.Informationen zu TealiumTealium revolutioniert die digitale Wirtschaft mit einem universellen Konzept für die Orchestrierung der Kundendaten - über Web-, Mobil-, Offline- und IoT-Geräte hinweg. Durch die Möglichkeit, Kundendaten in einen zentralen Datenpool zusammenzuführen, bietet Tealium eine sofort einsatzbereite Integrationsumgebung, die mehr als 1.200 client- und serverseitige Anbieter und Technologien unterstützt. Der branchenführende Universal Data Hub des Unternehmens beinhaltet Tag-Verwaltung, einen API-Hub, eine Plattform für Kundendaten sowie Datenverwaltungslösungen, die es Unternehmen ermöglichen, mithilfe von Echtzeitdaten über Teams, Technologien und Kunden-Touchpoints hinweg das digitale Erlebnis vielfältiger und persönlicher zu gestalten.Ansprechpartner für MedienKatie BreenWalker Sands Communicationskatie.breen@walkersands.com+1 (312) 319-7662 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1012013/Tealium_Logo.jpgOriginal-Content von: Tealium, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134640/4438864