Der heute im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser befragte Zeuge Christoph W., ehemals Finanzberater von Walter Meischberger, hat ausgesagt, dass er nicht nur Meischberger, sondern auch Hochegger Bargeldbeträge ausgehändigt habe. Das Geld sei von der Astropolis über die Omega-Gesellschaft geflossen, in Liechtenstein abgehoben und von W. in bar an Hochegger übergeben worden. ...

