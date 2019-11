Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Industrieproduktion steigt unerwartet

Die Industrieproduktion des Euroraums ist im September entgegen den Erwartungen nicht gesunken. Nach Mitteilung von Eurostat stieg die Produktion gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent, nachdem sie im September um 0,4 Prozent zugenommen hatte. Das Niveau des Vorjahresmonats unterschritt die Produktion um 1,7 (August: 2,8) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Produktionsrückgang von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von minus 2,1 Prozent prognostiziert.

Britische Verbraucherpreise sinken deutlicher als erwartet

Der Inflationsdruck in Großbritannien hat sich im Oktober etwas schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde ONS sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 1,5 (September: 1,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von minus 0,1 und plus 1,5 Prozent prognostiziert.

EZB ernennt Rahmouni-Rousseau zur Generaldirektorin Marktoperationen

Das Direktorium der Europäischen Zentralbank hat die Französin Imene Rahmouni-Rousseau zur Generaldirektorin des Bereichs Marktoperationen ernannt. Rahmouni-Rousseau tritt ihr Amt am 1. Februar 2020 an. Sie wird Nachfolgerin von Ulrich Bindseil, der seit 1. November Generaldirektor des Bereichs Marktinfrastruktur und Zahlungsverkehr ist.

EZB teilt bei Dollar-Tender 47,1 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 47,1 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 40 Millionen nachgefragt und erhalten.

EU-Kommission genehmigt Rettung der NordLB - Zeitung

Die EU-Kommission will laut einem Zeitungsbericht die Rettung der NordLB mit öffentlichen Geldern genehmigen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet ohne Angaben von Quellen, dass die Kommission "auf Arbeitsebene" zu der Einschätzung gekommen sei, dass die Stützung der Bank durch die Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie durch Sparkassen mit 3,6 Milliarden Euro nicht gegen Wettbewerbsrecht verstößt.

Berliner Senatorin erwartet bis zu 7.000 Tesla-Jobs in Brandenburg

Die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) erwartet, dass der neue Produktionsstandort des US-Elektroauto-Hersteller Tesla in Brandenburg etwa 6.000 bis 7.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird. "In Berlin (kommen) auch noch ein paar Hundert, wenn nicht sogar ein paar Tausend in dem gesamten Bereich, der dazu gehört, dazu", sagte Pop im RBB Inforadio. Das beträfe nicht nur den Automobilbereich, auch andere Sektoren wie Forschung, Design und Innovation würden von dem neuen Tesla-Standort profitieren.

Altmaier: Bei Tesla-Entscheidung nicht über Subventionen gesprochen

Der E-Auto-Hersteller Tesla hat laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Vorfeld der Investitionsentscheidung für Deutschland nicht um staatliche Beihilfen ersucht. "Es ist bisher nicht über Subventionen gesprochen worden", sagte Altmaier am Mittwoch in Berlin. Tesla werde im Falle einer Investition genauso "diskriminierungsfrei" behandelt wie alle anderen Unternehmen der Automobilindustrie.

Verband der Automobilindustrie begrüßt Ankündigung von Tesla

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat die Entscheidung von Tesla begrüßt, ein Werk in Deutschland zu errichten. "Die Ankündigung von Elon Musk zeigt, wie wichtig der Automobilstandort Deutschland für den Hochlauf der Elektromobilität in Europa ist", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Sollten die Pläne in einigen Jahren umgesetzt werden, bedeute dies einen weiteren Schub für die Elektromobilität.

Bundeswehr nimmt zwei A400M-Transporter nicht ab

Die Bundeswehr hat die Abnahme von Airbus produzierter Truppentransporter vom Typ A400M wegen Qualitätsmängeln verweigert. "Die Bundeswehr hat sich dazu entschlossen, zwei zur Auslieferung anstehende Luftfahrzeuge vom Typ Airbus A400M nicht zu übernehmen", teilte das Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe mit. "Die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten bei der täglichen Nutzung des Luftfahrzeugs A400M hat für uns oberste Priorität", hieß es in der Mitteilung.

Löhne arbeitender Hartz-IV-Empfänger um fast 10 Milliarden Euro aufgestockt

Der Staat hat die Löhne von arbeitenden Hartz-IV-Empfängern 2018 um fast 10 Milliarden Euro aufgestockt. Zwischen 2007 und 2018 seien mehr als 117 Milliarden Euro für Aufstockungen ausgegeben worden, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Mittwoch unter Berufung auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, die von der Linken-Bundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann ausgewertet wurden.

Walter-Borjans knüpft Fortbestand der Koalition an "massive Investitionen"

Der Kandidat für den SPD-Vorsitz, Norbert Walter-Borjans, hat den Fortbestand der Großen Koalition von verstärkten öffentlichen Investitionen abhängig gemacht. "Wir sind in einer Zeit, wo die Wirtschaft sich ein bisschen eintrübt. Jetzt erst recht müssen wir ganz klar machen, wie wichtig massive Investitionen des Staates sind", sagte Walter-Borjans der RTL/n-tv Redaktion.

US-Demokraten legen Liste mit weiteren Zeugen der Ukraine-Affäre vor

Vor dem Beginn der öffentlichen Zeugenbefragungen im Rahmen der Untersuchung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump haben die US-Demokraten eine Liste mit acht weiteren Zeugen vorgelegt. Das Polit-Spektakel rund um die Ukraine-Affäre des US-Präsidenten beginnt am Mittwoch mit der öffentlichen Anhörung des Geschäftsträgers der US-Botschaft in Kiew, William Taylor. Im Laufe des Tages wird zudem der stellvertretende Staatssekretär im US-Außenministerium, George Kent, befragt.

Böckler-Stiftung: Nur 53 Prozent der Beschäftigten bekommen Weihnachtsgeld

Nur gut die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland kann sich über Weihnachtsgeld freuen. Wie die Hans-Böckler-Stiftung am Mittwoch in einer Auswertung mitteilte, bekommen 53 Prozent der Arbeitnehmer diese Jahressonderzahlung - mit deutlichen Unterschieden je nach Region und Branche.

+++ Konjunkturdaten +++

BRASILIEN

Einzelhandelsumsatz Sep +0,7% gg Vm; +2,1% gg Vj

GROßBRITANNIEN

Erzeugerpreise (Output) Okt -0,1% gg Vm; +0,8% gg Vj

Erzeugerpreise (Output) Okt PROG: -0,1% gg Vm; +0,8% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Okt -1,3% gg Vm; -5,1% gg Vj

Erzeugerpreise (Input) Okt PROG: -1,0% gg Vm; -4,7% gg Vj

SCHWEDEN

Okt Verbraucherpreise unverändert gg Vormonat

Okt Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vormonat

Okt Verbraucherpreise +1,6% gg Vorjahr

Okt Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,6% gg Vorjahr

USA

MBA Market Index Woche per 8. Nov +9,6% auf 568,4 (Vorwoche: 518,7)

MBA Purchase Index Woche per 8. Nov +5,1% auf 253,4 (Vorwoche: 241,0)

MBA Refinance Index Woche per 8. Nov +12,9% auf 2.374,6 (Vorwoche: 2.102,7)

