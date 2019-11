Das Analysehaus Independent Research hat Aareal Bank nach einem vom Immobilienfinanzierer nach unten angepassten Ausblick auf "Halten" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Analyst Jan Lennertz passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Prognosen für dieses Jahr entsprechend an. Die Aktie bleibe aber ein interessanter Dividendenwert./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 07:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 12:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005408116