Bonn (www.anleihencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich im November geradezu explosionsartig verbessert, so die Analysten von Postbank Research.Der entsprechende Index sei um 20,7 Punkte auf -2,1 Punkte gestiegen und liege damit nur noch knapp im negativen Bereich. Die Erwartungen für die Konjunktur in der Eurozone hätten sich mit einem Plus von 22,5 Punkten auf -1,0 Punkte sogar noch etwas stärker verbessert. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) führe den Anstieg auf die verbesserten Chancen für einen geregelten Brexit und ein US-chinesisches Handelsabkommen sowie ein geringeres Risiko von US-Strafzöllen auf Autoimporte aus der EU zurück. Die ZEW-Konjunkturerwartungen würden allerdings als ein weniger zuverlässiger Frühindikator für die Konjunktur gelten. Die Befragung basiere auf Erhebungen unter Finanzmarktexperten und nicht wie bspw. der ifo-Geschäftsklimaindex auf Unternehmensbefragungen. Gleichwohl passe die Verbesserung der ZEW-Konjunkturerwartungen in das Gesamtbild der zuletzt veröffentlichten Indikatoren. In einigen Teilen der deutschen Wirtschaft, insbesondere auch in der exportorientierten Industrie, würden sich erste Anzeichen einer Stabilisierung bzw. leichten Verbesserung zeigen. ...

