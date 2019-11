Amsterdam (ots) - Takeaway.com, Mutterunternehmen der in Deutschland führenden Online-Bestellplattform für Essen, Lieferando.de, wird einer der Hauptsponsoren der UEFA EURO 2020[TM] und nutzt dies als Chance seine europäischen Marken zu stärken.Takeaway.com wird offizieller Partner der UEFA EURO 2020[TM] und unterzeichnete damit ein erstklassiges Sponsoring-Paket, das von den Pan-Europäischen Sponsoring-Übertragungsrechten, über Werbemöglichkeiten innerhalb der Stadien, bis hin zu einzigartigen Erfahrungen für Kinder als Einlaufeskorte der Spieler und der Gewinnmöglichkeit von tausenden Tickets für seine Kunden reicht.Es wird erwartet, dass der Wettbewerb insgesamt von über fünf Milliarden Menschen vor dem Fernseher und einem Live-Publikum von drei Millionen Zuschauern verfolgt wird. Takeaway.com selbst zählt 16,7 Millionen Kunden in 11 Ländern. Zu den Marken zählen Lieferando, Thuisbezorgd.nl und Pyszne.pl. Das Unternehmen ist in einer Vielzahl der Länder tätig, die sich in der Qualifikation der UEFA EURO 2020[TM] befinden, sowie in einigen der Austragungsorten, einschließlich Amsterdam, Bukarest und München.Jitse Groen, CEO von Takeaway.com sagt über die Partnerschaft: "Unsere Marken zählen bereits zu den stärksten Marken innerhalb der von uns bedienten Märkte. Das Sponsoring der UEFA EURO 2020[TM] wird unsere Reichweite erhöhen und Takeaway.com weiter als führenden Markennamen in Europa etablieren. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die gesamte Bevölkerung dann zu erreichen, wenn sie ihre Lieblingsgerichte genießt."Guy Laurent Epstein, Marketing Direktor von UEFA Events SA erklärt: "Wir freuen uns, Takeaway.com als offiziellen Sponsor der UEFA EURO 2020[TM] und als unseren offiziellen Partner in der Kategorie Online-Bestellplattform für Essen willkommen zu heißen. In einer Branche mit derart schnellem Wachstum, wie der der Online-Bestellplattformen für Essen hat sich Takeaway.com als Marktführer in Kontinentaleuropa etabliert und versorgt Kunden überall auf dem Kontinent, einschließlich Millionen unserer Fans, mit einer einfachen und unkomplizierten Möglichkeit der Essensbestellung, während sie im Rahmen des Wettbewerbs im nächsten Sommer ein tolles Spiel genießen."Takeaway.com N.V. mit seinen TochterunternehmenJitse Groen, CEOBrent Wissink, CFOJoerg Gerbig, COO Investoren:Joris WiltonE: Joris.Wilton@takeaway.comT: +31 6 143 154 79 Über Takeaway.comTakeaway.com ist der führende Online-Marktplatz für Lebensmittellieferungen in Kontinentaleuropa und Israel. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Verbraucher und Restaurants über seine Plattform zusammenzubringen. Mit beinahe 50.000 angeschlossenen Restaurants bietet Takeaway.com den Verbrauchern eine breite Vielfalt an Gerichten. Takeaway.com arbeitet hauptsächlich mit Restaurants zusammen, die einen eigenen Lieferservice anbieten. Zusätzlich bietet Takeaway.com in 69 Städten in zehn Ländern auch einen Auslieferungsdienst für Restaurants ohne eigenen Lieferservice an.Takeaway.com wurde im Jahr 2000 gegründet und ist schnell zum führenden Online-Marktplatz für Lebensmittellieferungen in Kontinentaleuropa angewachsen mit Standorten in den Niederlanden, Deutschland, Polen, Belgien, Österreich, Israel, der Schweiz, Luxemburg, Portugal, Bulgarien und Rumänien.Innerhalb eines Jahres verarbeitete Takeaway.com bis 30. Juni 2019 beinahe 123 Millionen Bestellungen von 16,7 Mio. Kunden. Mit über 4.500 Mitarbeitern wurden bei Takeaway.com innerhalb eines Jahres bis 30. Juni 2019 Bestellungen im Wert von 2,3 Milliarden Euro verarbeitet, wobei ein Bruttoumsatz in Höhe von 350 Millionen Euro erzielt wurde.Takeaway.com ist an der Euronext Amsterdam (AMS: TKWY) gelistet.Über UEFAUEFA - der Europäische Fußballverband - ist das Führungsgremium des europäischen Fußballs. Sie ist ein Verband der Verbände, eine repräsentative Demokratie, und der Dachverband für 55 nationale Fußballverbände in ganz Europa.Ihre Ziele sind unter anderem, sich mit allen Fragen des europäischen Fußballs zu befassen, den Fußball in einem Geist der Einheit, der Solidarität, des Friedens, Verständnisses und des Fair Plays zu fördern, ohne Diskriminierung aufgrund politischer Ansichten, Rasse, Religion, Geschlecht oder eines anderen Grundes, um die Werte des europäischen Fußballs zu schützen. Die UEFA fördert und schützt auch die ethischen Normen und eine gute Führung im europäischen Fußball, hält Beziehungen zu allen Interessensgruppen, die am europäischen Fußball beteiligt sind, aufrecht und unterstützt und schützt seine Mitgliedsverbände zum Gesamtwohl des europäischen Spiels.HaftungsausschlussEs kann davon ausgegangen werden, dass Aussagen in dieser Presseinformation, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt (einschließlich von Erklärungen hinsichtlich Investitionszielen, anderer Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Geschäftstätigkeiten oder der wirtschaftlichen Leistung oder Annahmen oder Prognosen diesbezüglich) "zukunftsbezogene Aussagen" sind. Diese zukunftsbezogenen Aussagen können anhand der Verwendung von zukunftsbezogener Terminologie, einschließlich der Begriffe "glaubt", "schätzt", "plant", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte", oder in jedem Fall, deren negative Entsprechung oder andere Varianten oder vergleichbare Begriffe, oder durch die Diskussion von Strategien, Plänen, Zielsetzungen, Zielen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten, erkannt werden. Zukunftsbezogene Aussagen können wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen und das ist auch oft der Fall. Alle zukunftsbezogenen Aussagen geben die aktuelle Sicht des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wieder und unterliegen den mit zukünftigen Ereignissen verbundenen Risiken und anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf die Geschäfte des Unternehmens, den Ergebnissen von Geschäftstätigkeiten, der Finanzlage, Liquidität, den Aussichten, dem Wachstum oder den Strategien. 