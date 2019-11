Die Deutsche Post tut wieder, was sie soll: pünktlich liefern. Das gilt zumindest für die Finanzzahlen des Bonner Logistikriesen. Noch bevor es in das wichtige Schlussquartal mit Black Friday, Cyber Week und Weihnachten geht, zeigt sich die 2018 noch durch Restrukturierung belastete Post-Bilanz wieder gestärkt.Im Q3 liefen die Geschäfte der fünf Divisionen so erfolgreich (Umsatz: +4,7% auf 15,6 Mrd. Euro, EBIT: 942 Mio. nach 376 Mio. Euro im Vj.), dass Finanzchefin Melanie Kreis die operative Entwicklung endlich auch im Cashflow nachvollziehen kann (507 Mio. nach 143 Mio. Euro). "Damit ist ein wichtiger Schritt für die Jahresprognose gemacht", verkündet Kreis im Q3-Call und bestätigt zudem die Ergebnisziele für 2020 und 2022. Mit der "Strategie 2025" richtet Post-Lenker Frank Appel ...

