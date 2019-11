Was kostet es eigentlich an "Kredit" und damit an Zinsen, einen Turbo Call auf den DAX zu kaufen, Hebel 10, 5000 Euro investiert? Die Spanne der Kosten ist je nach Emittent enorm. Was das über die Laufzeit ausmacht? Fragen an Matthias Hüppe von der HSBC. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/