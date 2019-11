Viel geschehen ist bei der Steinhoff-Aktie in den letzten Tagen nicht - zumindest charttechnisch. Aber das Wenige, das geschehen ist, war für die Käufer alles andere als erfreulich: Am Montag hat die Aktie eine leichte Aufwärtsbewegung gestartet und der Kurs ist bis an die 50-Tagelinie vorgestoßen. Diese ist weiterhin abwärtsgerichtet und liegt schon seit Wochen wie ein Deckel auf dem Kurs. Nach einem Kontakt mit dem gleitenden Durchschnitt bei 0,064 Euro fiel die Aktie aber schnell wieder zurück ...

