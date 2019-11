Die Aktie von Evotec kommt derzeit nicht in die Gänge und pendelt weiter um die Kursmarke von 20 Euro. In der 6-Monats-Betrachtung ging es um rund 19% in den Keller, dank der fulminanten Kursrallye bis Anfang August können Evotec-Aktionäre seit Jahresstart aber dennoch einen Kursgewinn in Höhe von 11% verbuchen. Für positive Impulse könnte jetzt eine neue Analystenstudie...

