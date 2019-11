Threekit wurde von dem für Hollywood tätigen Softwareentwickler Ben Houston gegründet. Es steigert den Umsatz und senkt die Kosten für Unternehmen wie Crate & Barrel, CIROC, Tailored Brands und Modarri.

CHICAGO, Nov. 13, 2019, eine Softwareplattform zur Produktvisualisierung, die von weltweit führenden Herstellern und Einzelhändlern zur Erstellung und Verwaltung interaktiver eCommerce-Erlebnisse eingesetzt wird, hat heute eine von Shasta Ventures angeführte Series-A im Umfang von 20 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Zu den weiteren Investoren gehörten Salesforce Ventures und der SaaS-Serienunternehmer Godard Abel (G2, SteelBrick und BigMachines).



Threekit wurde im Jahr 2005 von Ben Houston gegründet, dessen Visual-Effects-Software ursprünglich in Hollywood Filmen weite Verbreitung gefunden hat, so zum Beispiel bei Harry Potter, Star Wars und Avengers.

Der durchschnittliche Online-Käufer erwartet heute mindestens acht Bilder pro Produkt, um es gut beurteilen zu können, während es 2016 lediglich drei waren. Darüber hinaus erwarten Online-Käufer zunehmend, mit Produkten mittels interaktiver 3D-Modelle und Augmented Reality interagieren zu können. Mit herkömmlicher Produktfotografie ist dies nicht möglich.

Mit Hilfe der Threekit-Plattform können Unternehmen Produktinformationen und Designdateien hochladen, um schnell und kostengünstig interaktive, Augmented-Reality-fähige und fotorealistische 3D-Darstellungen für vielfältige Material-, Farb- und Designalternativen ihrer Produkte anzufertigen. Crate & Barrel hat beispielsweise Threekit verwendet, um mehr als eine Million Bilder per Computer zu erstellen, die jede mögliche Variante seiner Sofas abdecken, um Kunden die Suche nach dem passenden Exemplar deutlich zu erleichtern.

"Wer online kauft, kann die Produkte nicht anfassen, sodass interaktive Produktabbildungen insbesondere bei konfigurierbaren und komplexen Produkten entscheidend sind", sagte Threekit-Präsident Joachim Klein. "Die herkömmliche Produktfotografie bleibt weit hinter den Erwartungen von Online-Käufern zurück. Threekit überwindet diese Herausforderungen, indem es virtuelle Produkterlebnisse von höchster Qualität ermöglicht."

Threekit-Kunden haben online Käufe um bis zu 40 Prozent gesteigert, Produktretouren um bis zu 80 Prozent reduziert und im Vergleich zu herkömmlicher Produktfotografie fast 90 Prozent der Kosten eingespart. Zu den Kunden von Threekit gehören Crate & Barrel, CIROC, Tailored Brands und Modarri.

"Wir suchen leidenschaftliche Unternehmerteams, die verstehen, worauf es ankommt, um ihre Vision zum Leben zu erwecken. Das trifft auf Threekit vollkommen zu", so Shasta-Ventures-Partner Jacob Mullins. "Darüber hinaus ist das Produkt von Threekit in der Lage, die Art und Weise, wie Einzelhändler und Hersteller visuelle Inhalte erstellen und verwalten, grundlegend zu verändern."

"Durch Threekits Integration in Salesforce Commerce Cloud können Unternehmen interaktive 3D Modelle direkt in ihre Websites integrieren und dadurch ihren Kunden außerordentliche visuelle Einkaufserfahrungen bieten. Wir freuen uns sehr, in das Threekit-Team zu investieren, das seine Vision von visueller 3D Konfiguration und Augmented Reality weltweit Unternehmen zur Verfügung stellt", sagte Matt Garratt, geschäftsführender Gesellschafter bei Salesforce Ventures.

Threekit ist die einzige Softwareplattform, die es Unternehmen ermöglicht, ohne Fotografie 3D-Darstellungen, fotorealistische Bilder und Augmented-Reality-Inhalte zu erstellen. Wenn Käufer Produkte in realistischer Darstellung ansehen können, sind sie motivierter, zuversichtlicher und neigen weniger zur Rückgabe des Produkts. Threekit wurde von Ben Houston gegründet, der 17 Jahre lang Visual-Effects-Software für Hollywood Filme entwickelte. Threekit unterstützt Unternehmen bei der Erstellung und Verwaltung von Produktvisualisierungen und hat sich in diesem Bereich zu einem weltweiten Marktführer entwickelt.

Im August brachte Threekit sein Top-Produkt Virtual Photographer auf den Markt - ein Programm, das Produktbilder für E-Commerce erstellt, die echt aussehen, aber vollständig vom Computer erzeugt werden. Anfang des Jahres erhielt das Unternehmen eine Finanzierung im Umfang von 10 Millionen US-Dollar, angeführt von Serienunternehmer Godard Abel. Threekit ist mit seinem Hauptsitz in Chicago ansässig und betreibt ein Technologie-Innovationszentrum in Ottawa.

