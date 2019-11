NXT Factory, ein Pionier in der Entwicklung des Quantum Laser Sintering (QLS) für die Hochgeschwindigkeitsproduktion von Thermoplastteilen, gab heute die kommerzielle Einführung seiner 3D-Produktionsplattform QLS350 bekannt. Diese vereint ein neues Maß an Automatisierung und Produktionsgeschwindigkeit mit digitaler Doppelvorhersagbarkeit und integrierter Qualitätssensorik für Kunden mit Serienfertigung und Dienstleister. Um das Angebot an Polymeren für die Produktion zu erweitern, hat NXT Factory eine strategische Zusammenarbeit mit dem Polymerhersteller und -innovator Evonik geschlossen, um die Leistung und Reichweite von Endkomponentenanwendungen für Kunden mit dem QLS350-System zu verbessern.

NXT Factory plant, seine 3D-Produktionsplattform QLS350 mit kontinuierlichem Live-Druck auf der Formnext am XponentialWorks-Stand B21 in Halle 11 der Frankfurter Messe zu demonstrieren. Die NXT Factory lädt Fachleute, qualifizierte Wiederverkäufer und strategische Partner ein, die Leistungsfähigkeit und das Potenzial dieser neuen Klasse von Produktionsdruckern aus erster Hand zu erleben. Kommen Sie und überzeugen Sie sich. Die Pressemappe finden Sie hier.

Der QLS350 basiert auf dem firmeneigenen Multi-Laserdruck und der autonomen Druckkammer von NXT Factory, die es Benutzern ermöglicht, rund um die Uhr Industrie 4.0-Funktionen lichtlos zu nutzen. Der QLS350 wurde für höhere Betriebstemperaturen und breitere Sinterfenster entwickelt und kann problemlos eine breite Palette von Polyamidpulvern verarbeiten, die für die Lieferkette zugelassen sind, einschließlich PA12 und PA6-6. Der Technologie-Stack von NXT Factory ermöglicht das selektive Lasersintern von Prototypenteilen, um Produktionsleistung und -volumen wirtschaftlich zu serialisieren.

"Wir sind stolz darauf, unsere QLS350 Additive Factory auf der Formnext kommerziell auf den Markt zu bringen und eine neue Kategorie der digitalen Fertigung einzuführen", sagte Kuba Graczyk, CEO von NXT Factory. "Wir sind fest entschlossen, unseren Kunden bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Fertigungsanforderungen zu helfen, indem wir als erste ein vollautomatisches, schnelles und lichtloses Industriesystem liefern, das auf unseren Materialallianzen mit Evonik, dem anerkannten Pionier und Marktführer auf diesem Gebiet, beruht."

"Die neue Technologie von NXT Factory bietet weitere Möglichkeiten für unsere Polymerformulierungen und passt perfekt zu unseren gebrauchsfertigen Materialien sowie zur strategischen Materialentwicklung. Unser Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern neue Materialsysteme bereitzustellen, um den Markt für 3D-Druckmaterialien weiter zu diversifizieren und in Richtung Serienproduktion zu bringen", sagte Thomas Große-Puppendahl, Leiter der Abteilung für additive Fertigung und Wachstum bei Evonik.

Das neue Additive Manufacturing Cluster (AMC) fungiert gleichzeitig als Kundenerlebniszentrum

NXT Factory baut sein erstes Kundenerlebniszentrum auf der Grundlage seines Additive Manufacturing Clusters (AMC) auf dem XponentialWorks-Campus in Ventura, Kalifornien. Das erste seiner Art, AMC, wird aus drei QLS350-Druckern und sieben autonomen Druckkammern bestehen. Der Cluster wird mit automatisierten Pulverhandhabungs- und -managementsystemen ausgestattet, die aus Aufbrechen, Mischen und Auffrischen bestehen. AMC soll Kunden dabei unterstützen, die Einführung von QLS in allen Phasen ihrer additiven Aktivitäten zu beschleunigen, vom Produktdesign bis zur Produktion.

NXT Factory plant, in die nötige Infrastruktur zu investieren, um das unbegrenzte Potenzial seiner QLS-Plattform zu demonstrieren. AMC wird Kunden auch dabei unterstützen, zu simulieren, wie ihre Produktion nach Fertigstellung aussehen würde. Für Wiederverkäufer und Kunden sowie Außendiensttechniker im Bereich Maschinenbetrieb, Materialien und Software wird es auch als Schulungszentrum von NXT Factory dienen, in dem praktische Schulungen angeboten werden.

Neue Materialien von Evonik

NXT Factory arbeitet mit Evonik zusammen, um sein führendes Portfolio an gebrauchsfertigen Materialien sofort zu integrieren und maßgeschneiderte Materialien für andere geschäftskritische und anspruchsvolle Anwendungsfälle in der Produktion zu entwickeln. Das QLS-System von NXT Factory verfügt über eine abnehmbare Druckkammer, die in ein autonom geführtes Fahrzeug integriert ist. Durch das Abnehmen der Kammer vom Drucker können die Kühlung und das Pulvermanagement außerhalb des Druckers erfolgen, wodurch die Produktivität und die Auslastung der Assets erheblich verbessert werden. QLS350 ist für die problemlose Verarbeitung von Hochtemperaturmaterialien wie PA6.13 ausgelegt, die NXT Factory und Evonik Anfang 2020 auf den Markt bringen möchten.

Über NXT Factory

NXT Factory leistet Pionierarbeit und treibt die Entwicklung des Quantum Laser Sintering (QLS) voran, einer Technologie, mit der Thermoplaste in überzeugender Geschwindigkeit und Größe additiv hergestellt werden. Das Unternehmen vermarktet Hochgeschwindigkeitsadditivsysteme in Industriequalität, um das traditionelle Spritzgussverfahren von Kunststoffteilen im Maßstab zu ersetzen. NXT Factory ist der Ansicht, dass Produkte, die derzeit im Spritzgussverfahren hergestellt werden, mit der proprietären QLS-Technologie von NXT Factory besser, schneller und kostengünstiger hergestellt werden können. Unser Ziel ist es, den Übergang der additiven Fertigung vom schnellen Prototypenbau zur industriellen Stärke zu beschleunigen. Wir stehen auf den Schultern der großartigsten Männer und Frauen, denen es gelungen ist, die additive Fertigung, wie wir sie heute kennen, erfolgreich voranzutreiben, und ehren sie, indem wir ihre Lehren in eine exponentielle additive Technologie umwandeln, die einfach nicht aufzuhalten ist.Weitere Informationen finden Sie auf www.NXTFactory.com.

Über Evonik

Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Spezialchemikalien. Die Fokussierung auf Spezialgeschäfte, kundenorientierte Innovationskraft und eine vertrauensvolle und leistungsorientierte Unternehmenskultur bilden das Herzstück der Evonik-Unternehmensstrategie. Dies sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens. Evonik profitiert gezielt von der Kundennähe und den führenden Marktpositionen. Evonik ist in über 100 Ländern weltweit aktiv. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte das Unternehmen mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. aus fortgeführten Aktivitäten.

