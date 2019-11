Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - ETF - das Kürzel geistert seit geraumer Zeit durch viele Artikel und Beratungsgespräche, wenn es um Geldanlage und Vermögensbildung geht. Dabei kommen Mythen und Legenden fast so oft zur Sprache wie harte Fakten. Höchste Zeit, die Tatsachen näher zu beleuchten. So funktioniert ein ETF ETF steht für Exchange Traded Funds, das bedeutet: Investmentfonds, die an der Börse gehandelt werden. ...

