Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich diesmal ProSiebenSat.1. Der italienische Konzern Mediasat will seine Anteile an ProSiebenSat.1 offenbar weiter aufstocken. Hinter Mediasat steht die Berlusconi-Familie. Bei den Verkäufen ist Nordex in Fokus gerückt. Der Windanlagenhersteller hat die Bilanz für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Trotz Auftragsboom schreibt Nordex tiefrote Zahlen.