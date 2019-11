Rund läuft es aktuell bei Stemmer Imaging. Die Oberbayern, seit Mai 2019 im Prime Standard, haben heute ihre Ergebnisprognose für das geplante Rumpfgeschäftsjahr 2019 angehoben. Bei Umsätzen von 59,0 bis 65,0 Mio. Euro erwartet der führende Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie nun im zweiten Kalenderhalbjahr 2019 ein EBITDA in der Bandbreite von 6,0 bis 7,5 Mio. Euro (bisher 5,5 bis 7,1 Mio. Euro). Im Zeitraum Juli bis September 2019 zeigte Stemmer Imaging, auch begünstigt durch einen Zukauf in Spanien, ein Umsatzplus von knapp 30 % und einen Anstieg der EBITDA-Marge von 9,7 auf 13,1 %. Um unbelastet ins neue Geschäftsjahr zu starten, will der Vorstand zudem Einmalaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. Euro ins Schlussquartal vorziehen. Die Aktie verfügt über Nachholpotenzial.



Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)