Die Entwicklung einer eigenen App kostet Unternehmen gerne mal einen fünfstelligen Betrag. Zwei deutsche Anbieter bieten nun kostengünstigere Alternativen. Das können sie.

Beim Italiener um die Ecke des Büros schnell einen Tisch am Smartphone zum Mittagessen reservieren? Sich per App beim örtlichen Fitness-Studio zum nächsten Cross-Fit-Kurs am Wochenende anmelden? Oder auf dem Heimweg in der Straßenbahn ein paar Lebensmittel mit dem Smartphone beim Supermarkt bestellen, um diese unterwegs einfach abzuholen? Klingt wahnsinnig praktisch.

Doch in der Praxis sind derlei mobile Anwendungen noch eher die Ausnahme als die Regel - zumindest hierzulande. Laut einer Studie der Hochschule Rhein-Waal nutzten im Jahr 2016 nämlich erst knapp 30 Prozent der deutschen Mittelständler in irgendeiner Form Apps, um ihr eigenes Geschäft zu digitalisieren. Eine neuere Erhebung gibt es nicht, aber die damalige Studienautorin Franca Ruhwedel, Professorin für Finance & Controlling, sagt: "Ich vermute nicht, dass sich mit Blick auf den Mittelstand der Grad der Digitalisierung seit 2016 gravierend verändert hat." Das dürfte auch an den Kosten liegen. Immerhin können für das Erstellen einer Smartphone-App durch eine spezialisierte Agentur locker mal vier- bis fünfstellige Beträge fällig werden.

Und wenn die beiden Duopolisten bei den Smartphone-Ökosystemen, Google mit Android auf der einen und Apple mit iOS auf der anderen Seite, mal wieder am Betriebssystem oder - wie immer mal wieder beim iPhone - an der Displaygröße herumschrauben, fallen erneut Programmierkosten an.

Genau an die Unternehmen, die hohe Kosten scheuen, ihren Kunden aber dennoch eine eigene App bieten wollen, richtet sich Benjamin Heisch. Der Gründer und Chef des Berliner Start-ups AppYourself hat eine App-Softwareplattform mit rund 30 einzelnen Modulen konzipiert.Daraus können kleine Firmen bis hin zu größeren Mittelständlern ...

