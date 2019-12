Präsident Erdogan hat zwei Prototypen des geplanten ersten Elektroautos der Türkei präsentiert. In die Entwicklung der Togg genannten Elektroauto-Modelle fließen drei Milliarden Euro. Vor gut zwei Jahren hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Projekt zur Entwicklung des ersten Türkei-eigenen Elektroautos in Auftrag gegeben. Am Freitag konnte Erdogan im Rahmen eines mehrstündigen Events die ersten beiden Prototypen vorstellen, einen E-SUV und eine vollelektrische Limousine, wie das Manager-Magazin berichtet. Entwickelt hat das Auto ein Togg (Türkische ...

