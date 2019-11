Die Aktie von Red Pine Exploration ist seit dem Frühling wie festgenagelt. Nun aber könnte der Befreiungsschlag gelingen, denn beim Joint Venture-Partner tut sich etwas.

Aktie wie festgenagelt

Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,02 Euro; CA75686Y4058) entwickelt das Wawa-Goldprojekt in Ontario. Es besteht aus acht historischen Goldminen und erstreckt sich über eine Fläche von über 5.500 Hektar. Red Pine konnte in diesem Jahr gleich zwei Ressourcen für zwei Vorkommen auf der Liegenschaft vorlegen. Kumuliert kommt man auf satte 701.000 Unzen Gold, wobei etwa ei Drittel bereits in der höheren Kategorie "indicated" zu verorten ist (ausführlich hier). Derzeit exploriert man zwei weitere Vorkommen auf dem Gelände. Trotz der operativen Fortschritte ist die Aktie aber wie festgenagelt rund um die Marke von 0,04 CAD. Auf diesem Niveau befindet sie sich bereits seit dem April dieses Jahres. Dabei hat sich in diesem Zeitraum sogar der Markt verbessert, denn der Goldpreis ...

