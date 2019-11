Die DWS Group will effizienter bei Entscheidungen und wettbewerbsfähiger werden - und verzichtet deshalb künftig auf Titel für Manager. Keine Titel mehr für Manager, dafür aber mehr Effizienz bei Entscheidungen und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit: Die Deutsche-Bank-Tochter DWS Group setzt auf einen in der Branche eher ungewöhnlichen Weg. Wie das Handelsblatt berichtet, habe das Führungsgremium der Fondsgesellschaft einstimmig festgelegt, dass man ab Mitte 2020 keine Corporate Titles mehr in der DWS verwenden wolle. Gemeint sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...