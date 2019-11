Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Mittwochnachmittag in allen beobachteten Lautzeitbereichen mit Zuwächsen präsentiert. Auch die richtungsweisenden deutschen Anleihen legten klar zu. Marktteilnehmer verwiesen auf eine schwache Stimmung an den Aktienmärkten, welche die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere unterstützen. International ließen keine sichtbare Fortschritte im Handelsstreit zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...