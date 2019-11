Godewind Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Godewind Immobilien AG Godewind Immobilien AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 13.11.2019 / 17:01 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- MORGAN STANLEY 12. November 2019 Godewind Immobilien AG Taunusanlage 8 60329 Frankfurt am Main Mitteilung gem. § 43 WpHG Sehr geehrte Damen und Herren, Unter Bezugnahme auf die Stimmrechtsmeldung vom 5. November 2019 aus der hervorgeht, daß Morgan Stanley & Co. International plc, eine Tochtergesellschaft der Morgan Stanley, Wilmington Delaware, USA, die Meldeschwelle von 10% an der Godewind Immobilien AG überschritten hat, zeigen wir hiermit nach § 43 des deutschen Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) folgendes an: 1. Der Erwerb der Stimmrechte, der zur Überschreitung der Meldeschwelle von 10% an der Godewind Immobilien AG durch Morgan Stanley & Co. International plc führte, diente keinen strategischen Zielen, sondern wurde im Kundeninteresse durchgeführt. 2. Morgan Stanley & Co. International plc könnte innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an der Godewind Immobilien AG erwerben, insbesondere im Zusammenhang mit der Wahrung von Kundeninteressen. 3. Morgan Stanley & Co. International plc strebt keine Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Vorstands, des Aufsichtsrats oder sonstiger Verwaltungsorgane der Godewind Immobilien AG an. 4. Morgan Stanley & Co. International plc strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Godewind Immobilien AG an, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik. 5. Der Erwerb der Stimmrechte, der zu einer Überschreitung der Meldeschwelle von 10% an der Godewind Immobilien AG durch Morgan Stanley & Co. International plc führte, wurde im Zusammenhang mit der Wahrung von Kunden-Interessen vorgenommen bzw. beruhte darauf. Der Erwerb wurde durch eine Kombination von externen und Morgan Stanley-eigenen Mitteln finanziert. Mit freundlichen Grüßen Craig Horsley, Vice President, Regulatory Operations --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Godewind Immobilien AG Taunusanlage 8 60329 Frankfurt am Main Deutschland Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912021 13.11.2019 ISIN DE000A2G8XX3 AXC0296 2019-11-13/17:03