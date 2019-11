Musterdepot Keine Veränderung Fonds-Musterdepot Wir haben in der letzten Woche 350 Anteile des Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (akt. Kurs 57,25 EUR, WKN DBX1MJ) in unser Depot gekauft. Unsere Order wurde am 7.11. zum Eröffnungskurs von 57,29 EUR ausgeführt. Insgesamt haben wir knapp 10% des Depots in diesen ETF investiert. * Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte (siehe ausführliche Erklärung) - Änderungen letzte Woche Änderungen nächste Woche - Jetzt Probe-Abo sichern! Im Probeabo erhalten Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...