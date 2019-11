Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das von der deutschen Fondswirtschaft verwaltete Vermögen ist seit Jahresbeginn von 2.954 Milliarden Euro auf 3.329 Milliarden Euro per Ende September gewachsen. Das entspricht einem Anstieg um 12,7 Prozent, so die Experten vom BVI.Dazu hätten insbesondere die Kurssteigerungen an den Börsen weltweit beigetragen. Beim verwalteten Vermögen lägen offene Spezialfonds mit 1.838 Milliarden Euro vor offenen Publikumsfonds mit 1.079 Milliarden Euro. Es würden Mandate mit 400 Milliarden Euro und geschlossene Fonds mit 12 Milliarden Euro folgen. ...

