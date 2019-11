De Raj Group AG: De Raj Group verhandelt mit der Bank of Malaysia Berhad DGAP-News: De Raj Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung De Raj Group AG: De Raj Group verhandelt mit der Bank of Malaysia Berhad 13.11.2019 / 17:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- De Raj Group verhandelt mit der Bank of Malaysia Berhad Deutschland, Köln, 13. November 2019: Mit dem Abschluss des PT Pertamina Hulu Energi - West Madura Offshore Vertrages hat die De Raj Group AG ("DRJ"; ISIN: DE000A2GSWR1, Wiener Börse) Gespräche mit der Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank) aufgenommen, um die ausstehenden Anlagen mit ihrer hundertprozentigen Labuan-Tochter Hummingbird Energy (L) Inc. zu begleichen. Die Verhandlungen laufen derzeit und werden voraussichtlich in Kürze abgeschlossen. Über DE RAJ Die De Raj Group bietet Öl- und Gasdienstleistungen und Lösungen für erneuerbare Energien für Unternehmen in Asien und Europa. Das Unternehmen bietet nationalen Ölgesellschaften, Ölfeldbesitzern und anderen Technologieunternehmen verschiedene Lösungen für die Monetarisierung von Öl- und Gasfeldern an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: https://www.thederajgroup.com Die De Raj Group (ISIN: DE000A2GSWR1) war an der EU-regulierten Wiener Börse gelistet (IPO im Februar 2018). Die Aktien der De Raj-Gruppe werden seit dem 23. März 2018 im Open Market in Frankfurt / Main und im XETRA gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an De Raj Group AG, Investor Relations, mailto: ir@thederajgroup.com --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: De Raj Group AG Robert-Perthel-Str. 79 50739 Köln Deutschland Telefon: +49 221 95 93 70 26 Fax: +49 221 95 93 70 27 E-Mail: ir@thederajgroup.com Internet: www.thederajgroup.com ISIN: DE000A2GSWR1 WKN: A2GSWR Indizes: WBI Wiener Börse Index Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 912061 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 912061 13.11.2019 ISIN DE000A2GSWR1 AXC0300 2019-11-13/17:23