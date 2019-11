In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 13.11. 16:47: Tesla wirbt mit neuen Arbeitsplätzen, doch Mitarbeiter berichten von chaotischen Arbeitsbedingungen in der GigafactoryTesla plant, im Berliner Umland eine Gigafactory für bis zu 7.000 Beschäftigte zu bauen.Gigafactories produzieren Elektromotoren, Batterieaggregate und Fahrzeuge des US-amerikanischen ...>> Artikel lesen 13.11. 16:07: Disney Plus ist in den USA gestartet - so sieht der neue Streamingdienst ausAm Dienstag wurde Disney Plus, Disneys lang erwarteter Streamingdienst, offiziell in den USA und in den Niederlanden gestartet. Trotz kleiner technischer Startschwierigkeiten, erkunden Nutzer s ...>> Artikel lesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...