FRANKFURT (Dow Jones)--S&P wird mit Blick auf den Autobauer BMW skeptischer. Die operative Performance und der Cashflow würden 2019 die bisherigen Erwartungen wohl nicht erfüllen, schreibt die Ratingagentur und senkt deshalb den Ausblick für die Bonität auf negativ von stabil. Das Rating liege unverändert bei A+.

Der negative Ausblick spiegele das Risiko wider, dass BMW in den nächsten zwei Jahren nicht in der Lage sein werde, im Automotive-Bereich den angestrebten freien operativen Cashflow (FOFC) von 3 Milliarden Euro zu schaffen. In den ersten neun Monaten 2019 habe er bei rund 1 Milliarde Euro gelegen, nach rund 2 Milliarden im Vorjahr. Im harten Wettbewerb würden möglicherweise auch die Sparmaßnahmen nicht ausreichen, um die operative Marge in den kommenden beiden Jahren in den Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent zu bringen.

November 13, 2019

