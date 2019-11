PATRIZIA AG: PATRIZIA mit starkem dritten Quartal 2019 DGAP-News: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung PATRIZIA AG: PATRIZIA mit starkem dritten Quartal 2019 13.11.2019 / 18:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Wachstum der Assets under Management und der Gebühreneinnahmen tragen zu starkem Ergebnis bei PATRIZIA mit starkem dritten Quartal 2019 - Prognose für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt - Anstieg der Transaktionen auf 4,6 Mrd. Euro in den ersten neun Monaten 2019 gegenüber 1,8 Mrd. Euro im ersten Halbjahr bestätigt deutlichen Anstieg der Aktivitäten für Kunden - Solides Wachstum der Assets under Management (AUM) auf 42,6 Mrd. (+3,8% ggü. Ende 2018) - Verwaltungsgebühren steigen im Jahresvergleich um 10,9% auf 141,6 Mio. Euro - Operatives Ergebnis von 97,7 Mio. Euro im Einklang mit der Jahresprognose von 120,0 bis 130,0 Mio. Euro Augsburg, 13. November 2019. PATRIZIA AG, der globale Partner für pan-europäische Immobilien-Investments, hat sich in den ersten neun Monaten 2019 weiter dynamisch entwickelt. Grundlage ist der Anstieg der Assets under Management sowie eine starke Investment Performance für die nationalen und internationalen Kunden der PATRIZIA. Karim Bohn, CFO der PATRIZIA: "Wir haben erneut überzeugende Ergebnisse für unsere Kunden und Aktionäre erzielt und attraktive Immobilien-Investments in allen Nutzungsarten in ganz Europa getätigt. Während das Transaktionsvolumen auf dem europäischen Immobilienmarkt weiterhin rückläufig war, konnten wir das Transaktionsvolumen für unsere Kunden um 11,8% im Jahresvergleich steigern. Das starke dritte Quartal 2019 bedeutet auch eine deutliche Steigerung gegenüber dem ersten Halbjahr 2019. Dies führt zu einem soliden Wachstum der AUM und der wiederkehrenden Verwaltungsgebühren. Wir sehen zudem ein strukturelles Wachstum in Immobilien-Investment Dienstleistungen, das auf eine starke Kundennachfrage und ein langanhaltend niedriges Zinsumfeld zurückzuführen ist." Zum 30. September 2019 stiegen die AUM von PATRIZIA auf 42,6 Mrd. Euro gegenüber 41,0 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2018 (+3,8%). In den ersten neun Monaten 2019 generierte PATRIZIA für ihre nationalen und internationalen Kunden Transaktionen mit europäischen Immobilien in Höhe von 4,6 Mrd. Euro gegenüber 4,1 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum (+11,8% im Jahresvergleich). Die Gebühreneinnahmen insgesamt, d.h. Verwaltungs-, Transaktions- und leistungsabhängige Gebühren, stiegen um 11,5% gegenüber dem Vorjahr von 209,7 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2018 auf 233,7 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019. "Unsere Ergebnisse für die ersten neun Monate 2019 entsprechen unseren Erwartungen. Das operative Ergebnis von 97,7 Mio. Euro ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum (98,1 Mio. Euro) nahezu unverändert. Aber die Qualität der Einnahmen hat sich weiter verbessert, da rückläufige Erträge aus dem Verkauf von auslaufenden Eigeninvestments (Principal Investments) durch weiteres Wachstum bei den wiederkehrenden Gebühreneinnahmen kompensiert wurden", sagt Bohn. PATRIZIA bestätigt die Prognose für das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 120,0 bis 130,0 Mio. Euro. PATRIZIA veranstaltet am 14. November 2019 einen Capital Markets Day für institutionelle Aktieninvestoren und Analysten in Frankfurt am Main. Eine Aufnahme der CFO-Präsentation zu den 9M 2019 Ergebnissen sowie alle Folien des Capital Market Days werden in Kürze auf der folgenden Webseite verfügbar sein: https://www.patrizia.ag/de/aktionaere/ PATRIZIA AG: Die PATRIZIA AG ist seit über 35 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen. Als globaler Partner von Immobilien-Investments in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger. PATRIZIA verwaltet derzeit ein Immobilienvermögen von mehr als 42 Milliarden Euro, größtenteils als Co-Investor und Investment-Manager für Versicherungen, Altersvorsorge-einrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. Kontakt: Martin Praum Head of Investor Relations Tel.: +49 821 50910-402 investor.relations@patrizia.ag --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA AG
Fuggerstraße 26
86150 Augsburg
Deutschland
Internet: www.patrizia.ag