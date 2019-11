Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Bordnetzspezialisten. Asumendi begründete dies mit unerwartet stark gestiegenen Lohnkosten und anhaltenden operativen Problemen in einigen Werken./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 16:08 / GMT

ISIN DE0005408884

AXC0320 2019-11-13/18:07