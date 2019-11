va-Q-tec setzt Wachstumskurs in den ersten drei Quartalen 2019 weiter fort und erhöht Umsatzprognose DGAP-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung va-Q-tec setzt Wachstumskurs in den ersten drei Quartalen 2019 weiter fort und erhöht Umsatzprognose 13.11.2019 / 18:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- va-Q-tec setzt Wachstumskurs in den ersten drei Quartalen 2019 weiter fort und erhöht Umsatzprognose * Sehr starkes Umsatzwachstum von 28% auf 47,3 Mio. EUR in 9M 2019 * Überproportionales Umsatzwachstum im Servicegeschäft um 66% auf 21,3 Mio. EUR in 9M 2019 * EBITDA mit 6,7 Mio. EUR in 9M 2019 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht; deutliche Margenverbesserung auf 13% * Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 angehoben Würzburg, 14. November 2019. Die va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668), Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und TempChain-Logistik, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2019. Demnach setzte das Unternehmen das dynamische Wachstum aus dem ersten Halbjahr auch im dritten Quartal fort. Insbesondere im margenstarken Servicegeschäft bestätigte sich der seit dem zweiten Halbjahr 2018 zu beobachtende stabile Aufwärtstrend auch im Berichtszeitraum 2019. Zusammen mit Effizienzsteigerungen resultierte hieraus eine deutliche Profitabilitätsverbesserung gegenüber dem Vorjahr, mit einem Anteil des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 13% an den Gesamterträgen in 9M 2019. Der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2019 erhöhte sich deutlich um 28% auf 47,3 Mio. EUR (Vorjahr: 37,1 Mio. EUR). Der Konzernumsatz wurde dabei sehr stark vom Servicegeschäft, also dem Container- und Boxen-Rental-Geschäft, getrieben. Dank der fortschreitenden Diversifizierung der Kundenstruktur und dem Geschäftsausbau mit bestehenden Kunden festigt sich der Aufschwung der Vorquartale in diesem Geschäftsbereich. Der Service-Umsatz verzeichnete einen zur Gesamtentwicklung überproportionalen Zuwachs von 66% auf 21,3 Mio. EUR (Vj.: 12,8 Mio. EUR). Der Umsatz im Produktgeschäft entwickelte sich stabil und zeigte sich mit 15,4 Mio. EUR gegenüber der starken Vorjahresbasis annähernd unverändert (Vj.: 15,5 Mio. EUR). Bei Betrachtung der letzten drei Jahre spiegeln sich hierin auch die für die dynamischen Wachstumsmärkte von va-Q-tec typischen mittelfristigen Schübe wider: So hat sich der Umsatz in diesem Bereich seit 2016 nahezu verdoppelt und hat sich aktuell auf hohem Niveau eingependelt. Im Systemgeschäft, das häufig von großen Projekten in einzelnen Quartalen beeinflusst wird, stieg der Umsatz um 17% auf 9,6 Mio. EUR an (Vj.: 8,1 Mio. EUR). Besonders bedeutsam war in Q3 2019 ein Projektauftrag des Arzneimittel-Reimporteurs kohlpharma für die Apotheken-Logistik. In Zukunft gewährleisten Transportsysteme mit va-Q-med(R)-Technologie verlässlich konstante Temperaturen beim Transport, so dass die Kunden der kohlpharma die Arzneimittel auch im besonders kritischen Bereich von 2-8 C in gewohnter Spitzenqualität erhalten. Auch das Konzern-EBITDA entwickelte sich sehr positiv. Im Rahmen des "Power 20+" Programms konnten Effizienzsteigerungen etwa im Einkauf und der Produktion erzielt werden. Neben dem beschleunigten Wachstum im margenstarken Servicegeschäft trugen diese Effekte zur signifikanten Ergebnisverbesserung in 9M 2019 bei. Das EBITDA verdreifachte sich gegenüber dem Vorjahr auf 6,7 Mio. EUR (Vorjahr: 2,1 Mio. EUR). Hieraus resultiert eine Erhöhung der EBITDA-Marge gemessen an den Gesamterträgen von 5% im Vorjahr auf 13% in 9M 2019. Zudem verbesserte sich der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit signifikant auf 3,2 Mio. EUR und lag damit um 7,4 Mio. EUR über dem Wert des Vorjahreszeitraums in Höhe von -4,2 Mio. EUR. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2019 hat der Vorstand beschlossen, die Umsatzprognose anzuheben. Bislang war der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr von einem Umsatzwachstum von rund 20% gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Der Vorstand erwartet nun für das Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum von 23% bis 26% gegenüber dem Vorjahr, in Abhängigkeit von der konkreten Entwicklung des Jahresendgeschäfts. Daneben erwartet va-Q-tec weiterhin eine EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2019 in einer Bandbreite von 11% bis 14% nach 5% EBITDA-Marge im Geschäftsjahr 2018. Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG: "Wir zeigen auch für die ersten drei Quartale 2019 erneut starkes Wachstum mit einer signifikanten Profitabilitätssteigerung. Hintergrund ist die dynamische Geschäftsentwicklung in unserem strategisch wichtigen und margenstarken Servicegeschäft, auch aufgrund einiger Nachholeffekte aus 2018. Gleichzeitig werden wir in allen Bereichen immer effizienter. Das ist die richtige Entwicklung, die wir auch in der weiteren Zukunft fortführen werden. Hierfür arbeiten wir kontinuierlich am Ausbau unserer Technologieführerschaft sowie der internationalen Expansion. Klar ist aber auch: Auf unseren dynamischen Wachstumsmärkten wird die Entwicklung nicht immer linear verlaufen." In 9M 2019 hat va-Q-tec weitere strategische Fortschritte beim Ausbau der Technologieführerschaft erzielt. Die innovativen Dämmlösungen von va-Q-tec stoßen zunehmend in neuen Bereichen, wie z.B. für Mobilitäts-Anwendungen und im Bau-Sektor, auf wachsendes Interesse. Dies eröffnet neben zusätzlichen Wachstumsperspektiven auch Potenziale zur technologischen Differenzierung. Im Ergebnis wird va-Q-tec von der WirtschaftsWoche in der Liste "Deutschlands innovativste Mittelständler" auf Platz zwei geführt. Daneben hat die Gesellschaft auch den Internationalisierungskurs fortgeführt. Insgesamt hat va-Q-tec das internationale Netzwerk auf mittlerweile sieben Tochtergesellschaften erweitert und sich so global in wichtigen Märkten stark positioniert. Auf dem chinesischen Markt hat va-Q-tec in 9M 2019 seine Position weiter ausgebaut und zusammen mit dem Partner Worldwide Logistics ein neues TempChain Service Center (TSC) in Shanghai eröffnet. Der chinesische Pharmamarkt ist nach dem US-amerikanischen der zweitgrößte weltweit. Nach Gründung neuer Tochtergesellschaften in Japan, Südkorea und Singapur, unterstreicht die Eröffnung des TSC die Wachstumspläne der Gesellschaft in Asien. Der Aufsichtsrat der va-Q-tec AG hat in seiner letzten Sitzung Herrn Stefan Döhmen, Finanzvorstand (CFO) der Gesellschaft, für weitere drei Jahre bis Ende 2022 zum Vorstand bestellt. Mit der Vertragsverlängerung würdigt der Aufsichtsrat die bedeutenden Beiträge von Herrn Döhmen in seinem Ressort zur erfolgreichen Entwicklung der va-Q-tec AG nach dem Börsengang. +++ENDE+++ IR Kontakt va-Q-tec AG Felix Rau Telefon: +49 931 35942 - 2973 Email: Felix.Rau@va-Q-tec.com cometis AG Claudius Krause Telefon: +49 611 - 20 585 5-28 eMail: krause@cometis.de Über va-Q-tec va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs") zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - "PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com --------------------------------------------------------------------------- 13.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 