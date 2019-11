Die NordLB hat die Einstufung für TAG Immobilien nach dem Eintritt in den polnischen Wohnimmobilienmarkt auf "Halten" mit einem Kursziel von 21,60 Euro belassen. Der dortige Markt biete günstige demographische und wirtschaftliche Perspektiven mit attraktiven Großstädten für den Aufbau einer kritischen Masse an Wohnimmobilien, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings berge der Eintritt in einen neuen, bisher unbekannten Markt auch immer Umsetzungsrisiken, die sich erst im Laufe der Zeit zeigen würden./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 16:38 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 16:44 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0132 2019-11-13/18:11

ISIN: DE0008303504