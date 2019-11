Volkswagen startet heute offiziell die Erweiterung seines US-Werks in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee, um dort ab 2022 Elektroautos zu produzieren. Der deutsche Autobauer investiert rund 800 Mio Euro in den Werksausbau. Das sind 100 Mio mehr als bei der Vorstellung der Pläne avisiert. Chattanooga wird zu Volkswagens Produktionsstandort für MEB-Elektroautos in Nordamerika. Weltweit entstehen ...

