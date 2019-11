Straubing (ots) - Sowohl Richtung China als auch mit Blick auf Südkorea und Europa mehren sich die Zeichen für eine Entspannung. Das liegt an der offenbar wachsenden Einsicht der amerikanischen Verhandlungspartner, dass ein weiteres Drehen an der Zollschraube zu gegenseitiger Beschädigung führen wird. Denn Europas angedrohte Abgabenerhöhungen träfen die US-Farmer ebenso hart wie Chemiekonzerne und die Rüstungs- sowie Flugzeugindustrie. Dennoch musste die EU offenbar einige Zugeständnisse machen, von denen bisher nur Umrisse erkennbar sind. Dass sich Donald Trump davon spürbar beeindrucken ließ, zeigt, was der US-Präsident wirklich wollte: den möglichst ungehinderten Zugang zum europäischen Markt. Dieses Wahlgeschenk wird die EU ihm wohl machen (müssen).



