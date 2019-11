Dachfarmen boomen, vor allem in Paris, wo nun die weltweit größte entsteht. Doch damit sie Städte verlässlich versorgen, müssen noch zwei Probleme gelöst werden: die Schadstoffbelastung - und die Wirtschaftlichkeit.

Pascal Hardy taucht ein in einen dichten grünen Blätterwald. Basilikum, Minze und Petersilie sprießen zu seiner Rechten in langen Kolonnen mehr als zwei Meter in die Höhe. Zu seiner Linken wachsen Salatköpfe. "Das ist die Zukunft unserer Städte", sagt der 57-jährige Agrarwissenschaftler und zwickt ein paar Reihen weiter die letzten Erdbeeren der Saison von ihren Stielen. "Keine Pestizide, geringer Wasser- und Energiebedarf, kurze Wege zum Verbraucher und null zusätzlicher Flächenverbrauch", sagt Hardy, während er vom Flachdach eines städtischen Schwimmbads auf das Häusermeer von Paris schaut.

Die reiche Ausbeute hier oben hat ihn angespornt: Am südwestlichen Stadtrand an der Porte de Versailles plant Hardy derzeit die weltweit größte Dachfarm.

Der Plan, den Hardys 2016 gegründetes Start-up Agripolis verfolgt, gehört zu den ambitioniertesten unter den weltweit boomenden Urban-Farming-Projekten. Die sollen ein entscheidender Baustein einer klimaschonenden Wirtschaftsordnung werden. In Paris sollen 20 Gärtner auf 14 000 Quadratmetern, also der Fläche von knapp zwei Fußballfeldern, 30 verschiedene Sorten Obst und Gemüse anbauen und pflegen. In der Hochsaison wird dann täglich eine Tonne frischer Lebensmittel nur wenige Meter zu den Verbrauchern zurücklegen müssen - statt heute durchschnittlich 1200 Kilometer. Dachfarmen vergleichbarer Dimension gibt es in New York oder auf dem Gelände der ehemaligen Malzfabrik in Berlin-Schöneberg. Von den Dimensionen der traditionellen Landwirtschaft aber sind die Projekte weit entfernt - ebenso von der Profitabilität.

"Größe eröffnet die Möglichkeit, profitabel zu wirtschaften", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...