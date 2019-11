HANGZHOU (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Alibaba Group Holding Co. Ltd. hat heute damit begonnen, ein Bookbuilding-Verfahren für ein Zweit-Listing in Hongkong einzuleiten. Die Alibaba Group Holding startet heute das Verfahren für ein Dual-Listing der Aktie an der Börse in Hongkong und will...

Den vollständigen Artikel lesen ...