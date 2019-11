Heidelberg (ots) - Die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) kommentiert den neuen Schwung im Kandidatenduell bei der SPD:"So seltsam blutleer die Rahmenbedingungen dieses SPD-"Duells" wirkten - kein Publikum, nur Live-Übertragung ins Internet -, so erfreulich das Ergebnis: Endlich kommt ein bisschen Feuer in den Führungsstreit. Denn insbesondere gemessen an der Leidenschaft, mit der zuletzt amtierende Parteichefs demontiert wurden, lieferten die Sozialdemokraten bisher keinen Wettkampf. Sondern gähnend langweilige Therapiesitzungen in der Großgruppe. Höchste Zeit, aufzuwachen.Natürlich besteht das Risiko, dass Gräben vertieft werden, Unfrieden geschürt wird. Nur: Glaubt wirklich jemand, dass bei den Genossen noch neue Kränkungen möglich sind? Schwer vorstellbar. Stattdessen bietet das zugespitzte Duell endlich die Möglichkeit, die ermattete Basis zu mobilisieren und auch in der breiteren Öffentlichkeit wieder deutlicher Themen zu setzen. Beide Seiten haben hier Chancen: Walter-Borjans/Esken können aufzeigen, wo die SPD unter ihnen hin könnte. Und das Duo Scholz/Geywitz darf auch guten Gewissens mit der Regierungsbilanz punkten. Die nämlich ist keineswegs so übel, wie es in der großkoalitionären Dauernörgelei den Anschein hat.Streitpartei SPD: Dieses Etikett lässt sich nicht abstreifen. Aber man kann es mit neuem Leben füllen und zeigen: Trotz Sturzflugs glaubt noch jemand an diese Partei - und kämpft mit Leidenschaft um sie. Und für Ideen."Pressekontakt:Rhein-Neckar-ZeitungDr. Klaus WelzelTelefon: +49 (06221) 519-5011Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66730/4439279