Der chinesische Elektroautobauer X-Peng hat in einer Finanzierungsrunde, an der auch Xiaomi beteiligt war, 400 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Startup ist jetzt vier Milliarden wert. Alibaba und Foxconn sind schon an Bord, jetzt hat das chinesische E-Auto-Startup X-Peng Motors auch Xiaomi von sich überzeugen können. Der Tech-Konzern hat sich demnach nicht nur an der 400 Millionen Dollar schweren Serie-C-Runde beteiligt, sondern ist zudem zum strategischen Investor aufgestiegen. Zuvor habe Xiaomi-Gründer und CEO Lei Jun schon Geld aus seinem Privatvermögen in X-Peng investier...

