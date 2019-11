Die heute bekannt gegebenen Zahlen des Windenergie-Konzerns Nordex (DE000A0D6554) ließen den Markt zunächst mit gemischten Gefühlen zurück. Denn das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres seinen Verlust von 51,8 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres um 47,7 % auf nunmehr 76,5 Mio. Euro ausgeweitet. Die Gesamtleistung stieg gleichzeitig von 1,75 Mrd. Euro im Vorjahr auf 2,52 Mrd. Euro in diesem Jahr, was einem Zuwachs von 43,7 % entspricht.Produktserie Delta4000 kommt gut an"Die Geschäftsentwicklung der Nordex Group 2019 verläuft entsprechend unseren Erwartungen, mit einem deutlich stärkeren zweiten Halbjahr. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019", sagt José Luis Blanco, CEO von Nordex. "Weiterhin sehr gut ist die Nachfrage nach unserer neuen Produktserie Delta4000. Nun ist es für uns sehr wichtig, zum einen die hohe Anzahl an Projekten effizient abzuwickeln und zum anderen die Transformation unserer Lieferkette weiter voranzutreiben", so Blanco weiter.

