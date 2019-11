Die britische Investmentbank Barclays sieht Nike als "Top Pick" unter den US-Modeherstellern und den mit ihnen verbundenen Einzelhändlern an. Der Sportartikelkonzern sei führend in seiner Klasse und die weltweit dominante Sportschuhmarke, lobte Analystin Adrienne Yih in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während sie den Sektor mit "Neutral" einstufte, sprach sie den Nike-Papieren in ihrer Erstbetrachtung mit "Overweight" und einem Kursziel von 111 US-Dollar ein optimistisches Votum aus.

Im Sektor rechnet die Expertin zwar künftig mit Entlastung von Seiten des Handelsstreits, was aber aufgewogen werde von gestiegenen Lagerbeständen, nachlassendem Kundenverkehr in den Einkaufszentren und einem generellen Überangebot. In diesem Dunstkreis blickt sie negativer auf zentrenbasierte Handelsketten, aber positiver auf Discount-Händler und Großhandelsmarken mit hoher Preismacht, die direkt auf die Konsumenten durchschlage.

Die Sport-Marke Nike stehe hoch im Kurs bei den Verbrauchern, was unter anderem Innovationen in puncto Technologie und Design zu verdanken sei. Sie hält es für wahrscheinlich, dass die Strategie unter dem neuen Konzernlenker John Donahoe vermehrt Früchte trägt. Kostensenkungen dürften die Profitabilität weiter erhöhen und neue Innovationen die Preismacht stärken.

Entsprechend der Einstufung von Nike mit "Overweight" rechnen die Analysten von Barclays Capital damit, dass sich die Aktie in den kommenden zwölf Monaten im Vergleich zu den anderen Titeln im beobachteten Sektor überdurchschnittlich entwickeln wird./tih/he

