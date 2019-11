Mal wieder im Blickpunkt des Anleger- und Medieninteresses steht heute der Elektroauto-Pionier Tesla (WKN: A1CX3T). Grund hierfür ist eine Nachricht, die kein Geringerer als Tesla-CEO Elon Musk gestern Abend höchstselbst bei der Verleihung des Goldenen Lenkrads, verkündete. Denn die neue europäische GigaFactory wird in der Nähe von Berlin errichtet, wodurch rund 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen sollen.

Zwar waberten schon seit einigen Tagen Gerüchte durch die Gegend, dass sich Tesla für den Standort Deutschland entschieden habe.Allerdings dachte man dabei eher an eine neue GigaFactory in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. Nun ist es also Berlin geworden, was insbesondere die deutsche Presse natürlich abfeiert. Kein Wunder, leiden doch die deutschen Autobauer schon seit längerem unter einer Branchenflaute, auch wegen der anstehenden Transformation in Richtung Elektromobilität.

Allerdings ist Tesla nicht nur als ...

