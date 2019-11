Tricentis hat neun internationale und regionale Partner für herausragende Leistungen und die Beschleunigung der digitalen Transformation ausgezeichnet. Gewinner sind u. a. Accenture, Wipro und SixSentix

Tricentis, die Plattform Nr. 1 in der Cloud für kontinuierliche Tests, hat heute auf der Tricentis Accelerate 2019 in Wien, Österreich, die leistungsstärksten Partner aus der ganzen Welt ausgezeichnet. Mit den Tricentis Partner Awards, die in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben werden, werden Unternehmen für die Beschleunigung der firmenweiten digitalen Transformation ausgezeichnet. Die Gewinner des Preises wurden aus mehr als 300 verschiedenen Partnern weltweit basierend auf ihrer Zusammenarbeit mit Tricentis und den Kunden sowie ihrem Eintreten für die Automatisierungsmethoden von Tricentis ausgewählt.

"Die Partner von Tricentis ebnen den Weg dafür, dass Unternehmen schneller Innovationen auf den Weg bringen, die Geschäftsrisiken reduzieren und die Kosten optimieren können", sagte Alan Ota, Senior Vice President of Strategic Alliances bei Tricentis. "Unsere Partner sind unverzichtbar für unsere Geschäfte und konzentrieren sich auf die Bereitstellung erstklassiger Testlösungen für unsere gemeinsamen Kunden. Unser enormes Wachstum wäre nicht möglich ohne unsere globalen Partner. Wir sind stolz, die Errungenschaften unserer Partner im Jahr 2019 würdigen zu können, und wir freuen uns darauf, auch 2020 und darüber hinaus gemeinsam erfolgreich zu sein."

Die Gewinner der Tricentis Partner Awards werden von einer Jury nominiert und geprüft, die die globale Führungsrolle von Tricentis repräsentiert.

Dies sind die Gewinner der Tricentis Partner Awards 2019:

Bester Partner bei der weltweiten Lieferung: Accenture

Accenture Bester Partner bei der Implementierung: SixSentix

SixSentix Bester Partner bei globalen Services: Wipro

Wipro Bester Servicepartner Amerika: The Testing Consultancy

The Testing Consultancy Bester Servicepartner SO- Asien: NCS

NCS Bester Servicepartner EMEA (Europa/Naher Osten/Afrika): QualySoft

QualySoft Bester Servicepartner ANZ (Australien/Neuseeland): PlanIT

Über Tricentis

Tricentis betreibt die branchenweit führende Plattform für kontinuierliche Tests und ist bekannt dafür, Softwaretests für DevOps neu zu erfinden. Mithilfe agiler Testmanagements und zukunftsweisender Testautomatisierung, die zur Unterstützung von mehr als 150 Technologien optimiert ist, bieten wir automatisierte Einblicke in die Geschäftsrisiken Ihrer Software-Versionen und transformieren Tests von Hindernissen zu Katalysatoren für Innovation. Damit bieten wir eine beschleunigte Softwarebereitstellung, höhere Kosteneffizienz und ein geringeres Geschäftsrisiko.

Tricentis ist der einzige Anbieter, dem in allen drei Top-Analysten-Berichten der "Leader"-Status zuerkannt wurde (d. h. die "Triple Crown"). Diese Ehrung gründet sich auf unsere technische Führerschaft, unsere Innovationen und einen Global 2000-Kundenbestand von mehr als 1600 Unternehmen, einschließlich globaler Großunternehmen wie Allianz, ANZ Bank, Cisco, Dolby, Experian, First Data, HSBC, Merck, Office Depot, Samsung, Swiss Re, Starbucks, Telstra, UBS, Vodafone, Whole Foods und WorldPay. Die Kunden vertrauen darauf, dass sie mit Tricentis Test-Automatisierungsraten von über 90 Prozent erreichen und beibehalten bei erhöhter Risikoabdeckung und gleichzeitiger Testbeschleunigung, um mit Agile und DevOps mithalten zu können.

Tricentis verfügt über weltweite Niederlassungen in Österreich, Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Singapur, der Schweiz, Polen, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie https://www.tricentis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191113005875/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin Medien

Simmi Kaur

s.kaur@tricentis.com