Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch die am Vortag erzielten Rekorde seiner Indexkollegen nachgeholt. Der Leitindex drehte nach schwächerem Start auf und schaffte es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 27 800 Punkten - unter anderem dank eines Kurssprungs bei Walt Disney. Am Ende ließ der Schwung etwas nach, über die Ziellinie ging er 0,33 Prozent höher bei 27 783,59 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hatten ihre Bestmarken am Vortag schon nach oben geschraubt und konnten dies zur Wochenmitte nicht wiederholen. Während der S&P 0,07 Prozent höher bei 3094,04 Zählern schloss, gab der Nasdaq 100 um 0,05 Prozent auf 8259,81 Punkte nach.

Zunächst hatte es im Schlepptau schwacher Asien- und Europabörsen nach Gewinnmitnahmen ausgesehen, dann aber fassten sich die Anleger ungeachtet der andauernden Hängepartie im US-chinesischen Handelsstreit ein Herz. Dem konnten auch zögerliche Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell nichts anhaben, der die Aussicht auf eine Zinspause in den USA bekräftigte./tih/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

