TORONTO, Nov. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GlobalTrade Corporation (GTC) gab heute bekannt, dass sie die Trade Finance Exchange Platform (TFX) entwickelt, die den Preisfindungsprozess zwischen Unternehmen und Finanzinstituten vereinfacht und einen digitalen Handelsfinanzmarktplatz für Handelsbestände schaffen soll. TFX wird eng in die bestehende @GlobalTrade Multi-Bank Trade Finance Management Plattform von GTC integriert, die seit 2004 von Unternehmen und Finanzinstituten weltweit zur Verwaltung von Zahlungsinstrumenten im internationalen Handel genutzt wird. TFX wird in Zusammenarbeit mit drei globalen Unternehmen entwickelt: Baker Hughes, Lindner Group und Siemens AG sowie drei globale Banken: CA CIB, HSBC und Standard Chartered.

"Unsere Kunden haben uns gebeten, diese Funktionalität in unsere Plattform aufzunehmen, und wir haben dies umgesetzt", sagte Jacob Katsman, Gründer und Chairman von GlobalTrade Corporation. "Sie wollten die Funktionalität der Ausschreibung (Request for Proposal, RFP) in unsere Trade Finance Management Plattform integriert haben, die sie täglich für die Abwicklung von Garantien und das Dokumentenkreditgeschäft nutzen. Die Idee einer webbasierten Plattform, auf der Unternehmen bei Finanzinstituten Preisanfragen für Handelsfinanzierungsinstrumente einreichen können, wurde 2002 von LC Connect in den USA eingeführt. In den letzten Jahren sind mehrere Handelsfinanzmarktplätze mit einer ähnlichen Idee entstanden. Das Problem für Unternehmen, die diese Marktplätze nutzen, besteht darin, dass sie eigenständig und nicht in ein Managementsystem für Handelsfinanzierungen integriert sind. In diesem Punkt wird die GTC-Lösung anders sein", fügte Katsman hinzu.

Siemens hat sich zwei weiteren Unternehmen und drei bedeutenden Bankpartnern als Mitglied der Initiative von GTC angeschlossen. Bereits 2012 hat Siemens durch umfangreiche Recherchen mehrere relevante Schlüsselfaktoren identifiziert, die für den Erfolg einer RFQ-Plattform entscheidend sind. "Im Kern muss eine RFQ-Plattform natürlich von Unternehmen mit einem großen Transaktionsvolumen betrieben werden und sollte zu internen und externen Prozessoptimierungen sowie zu einem systemintegrierten Audit-Trail beitragen. Darüber hinaus muss sie aber auch Finanzinstituten Mehrwertdienstleistungen anbieten, die zugleich ihre Zusammenarbeit fördern", sagt Gerhard Heubeck, Head of Trade Finance Advisory der Siemens AG. Er stellt auch fest, dass ein nachhaltiges Ertragsmodell für jede erfolgreiche Plattform unerlässlich ist. "Nach den Kriterien, die wir anhand unserer Forschungsergebnisse definiert haben, erfüllt die enge Zusammenarbeit innerhalb dieser Initiative die Bedürfnisse von Unternehmen und Finanzinstituten", erklärt Heubeck.

"Wir freuen uns, eines der ersten Unternehmen zu sein, das TFX einsetzt", sagte Gessica Scida, Head of Trade Finance Advisory bei Baker Hughes. "Die Teilnahme an der TFX Working Group war eine wertvolle Erfahrung. Es war toll zu sehen, wie eine Idee in ein Live-Produkt umgesetzt werden kann. Der Nutzen einer in die Trade Finance Management Plattform integrierten RFQ-Funktionalität ist enorm, sowohl für Unternehmen als auch für Banken. Es wird den Banken helfen, im Voraus zu verstehen, was Unternehmen brauchen, um schnell Hilfe zu leisten, wo sie helfen können, oder einfach das Geschäft in einem Gebiet oder Land weiterzugeben, in dem die Bank nicht unterstützen kann. TFX wird es den Unternehmen auch ermöglichen, parallel im gesamten Banknetzwerk zu arbeiten, um die internationalen Anforderungen zu erfüllen", fügte Scida hinzu.

"Seit langem fehlt uns eine Lösung für das Trade Finance Business mit einer ähnlichen Funktionalität wie 360T für Treasury-Instrumente, um Preistransparenz und effiziente Abwicklung im Avalgeschäft zu gewährleisten", sagte Sven Matzelsberger, Head of Group Treasury - Lindner Group KG. "Wir freuen uns, mit TFX eine solche Lösung gefunden zu haben, die zusätzlich eine elektronische Schnittstelle zu unseren Bankpartnern bietet und eine strukturierte Kommunikation gewährleistet."

"Die TFX-Plattform wurde entwickelt, um einen seit Langem bestehenden Kundenbedarf an einer Multi-Bank-Bieterplattform zu decken. Wir von der HSBC waren gerne bereit, unseren Input hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass die Plattform für alle Parteien, einschließlich unserer Kunden, funktioniert. Wir glauben fest an die Vereinfachung und Digitalisierung des Handels und gehen davon aus, dass Initiativen wie TFX die Transparenz und Effizienz des Ökosystems der Handelsfinanzierung verbessern werden", sagte Vinay Mendoca, Managing Director & Global Head Product, Propositions & Structuring, Trade & Receivables Finance, HSBC.

"Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden, Fintech-Partnern und der Industrie ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, um unseren Kunden großartige Erfahrungen zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, ein Gründungspartner für diese Initiative zu sein, die die Transparenz verbessert und die Automatisierung für alle wichtigen Akteure im Ökosystem der Handelsfinanzierung ermöglicht", sagte Michael Vrontamitis, Head of Trade, Europe & Americas Transaction Banking, Standard Chartered Bank.

"Die digitale Transformation der Handelsfinanzierung zum Nutzen unserer geschätzten Kunden ist Bestandteil der Kernstrategie von Credit Agricole CIB. Die TFX Multi-Bank-Plattform-Initiative wird eine nahtlose Kommunikation mit besserer Zugänglichkeit, Transparenz und Effizienz für unsere Kunden gewährleisten, und wir freuen uns, zusammen mit anderen führenden globalen Handelsbanken eine Rolle dabei zu spielen, sich ändernden Bedürfnissen und Schlüsselanforderungen unserer Firmenkunden effektiv zu begegnen", sagte Naeem Khan - Global Head of Trade Finance Credit Agricole Corporate and Investment Bank.

TFX soll 2020 in Betrieb gehen.

Über GTC

GlobalTrade Corporation.

Medienkontakt