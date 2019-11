Die CES gab am 7. November 2019 in New York die Gewinner der Innovation Awards bekannt. LeddarTech wird den Leddar Pixell an mehreren Standorten auf der CES 2020 präsentieren

QUEBEC CITY, Nov. 13, 2019, ein Branchenführer in der LiDAR-Technologie mit der vielseitigsten und skalierbarsten LiDAR-Plattform für Autos und Mobilität, beeindruckt erneut mit der jüngsten Ankündigung einer Auszeichnung bei den renommierten CES Innovation Awards 2020 in den Kategorien Fahrzeugintelligenz und Verkehr.



"Der LeddarTM Pixellist ein Produkt, das beispielhaft für das Engagement des LeddarTech-Teams steht, um der Nachfrage des Marktes nach hochzuverlässigem Solid-State-LiDAR für seine Mobilitätsanwendungen gerecht zu werden. Wir glauben, dass Sicherheit bei der Entwicklung des autonomen Fahrens von größter Bedeutung ist und die Verfügbarkeit robuster LiDAR-Lösungen wie des Leddar Pixell die Sensorik der Fahrzeuge verbessert und uns einer Zeit näher bringt, in der autonome Fahrzeuge, ob groß oder klein, auf unseren Straßen allgegenwärtig sind", sagte Michael Poulin, Vice President of Product Line Management bei LeddarTech.

Die Hauptvorteile des Leddar Pixell:

Zuverlässige Objekt- und VRU-Erkennung

Breites horizontales Sichtfeld von 180°

Kein toter Bereich im beleuchteten Sichtfeld.

Außergewöhnliche Dauerhaltbarkeit

3D-Flash, kontaktlose Ausführung ohne bewegliche Teile

IP67-Gehäuse mit schlagfesten Fenstern und Steckverbindern in Automobilqualität

Leddar Pixell integriert die patentierte Technologie von LeddarTech in die hochmoderne LCA2 LeddarEngineTM, die aus der hochintegrierten digitalen Signalverarbeitungssoftware LeddarCore SoC und LeddarSP besteht. LeddarTech bietet die LeddarEngine auch für LiDAR-Entwickler im Automobilbereich und andere LiDAR-Hersteller an und beschleunigt so die Verfügbarkeit von hochwertigen, maßgeschneiderten LiDAR-Lösungen für eine breite und ständig wachsende Palette von LiDAR-Anwendungen und -Märkten.

Seit ihrer Veröffentlichung im September 2019 wurde der Leddar Pixell auf mehreren Fachveranstaltungen in Europa, Nordamerika und Asien präsentiert. In den kommenden Monaten wird LeddarTech den Leddar Pixell vom 21. bis 22. November auf der Tech-AD Detroit, vom 7. bis 10. Januar auf der CES in Las Vegas und vom 15. bis 17. Januar auf der Automotive World 2020 in Tokio, Japan sowie an weiteren Standorten im Laufe des Jahres 2020 vorstellen.

Der Leddar Pixell erkennt Fußgänger, Radfahrer und andere Hindernisse in der Umgebung des Fahrzeugs sehr zuverlässig und ist ideal für den Einsatz in Wahrnehmungsplattformen, die die Sicherheit und den Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer (VRU) gewährleisten sollen. Der Leddar Pixell wird bereits von führenden autonomen Fahrzeuganbietern in Nordamerika, Europa und Asien eingesetzt.

Über LeddarTech



LeddarTech ist ein Branchenführer, der die vielseitigste und skalierbarste Auto- und Mobilitäts-LiDAR-Plattform auf Basis der einzigartigen LeddarEngineTM anbietet, die aus einer Reihe von SoCs besteht, die in Kombination mit der proprietären LeddarSPTM-Signalverarbeitungssoftware für die Automobilindustrie als funktional sicher zertifiziert sind. Das Unternehmen ist für einige Innovationen bei hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Mobilität verantwortlich und seine mehr als 70 patentierten Technologien (patentiert oder zum Patent angemeldet) verbessern ADAS- und autonome Fahrfähigkeiten.

LeddarTech bedient außerdem den Mobilitätsmarkt mit hochleistungsfähigen Solid-State-LiDAR-Modullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Fähigkeiten der Auto- und Mobilitätsplattform von LeddarTech als Grundlage für andere LiDAR-Lieferanten zu demonstrieren.

