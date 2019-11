Bei diversen Online-Diensten in Deutschland hat es am Mittwoch massive Probleme gegeben. Ursache ist vermutlich eine gemeinsam genutzte Netz-Infrastruktur.Auf dem Portal allestörungen.de gab es in Deutschland seit dem Nachmittag einen massiven Anstieg von Störungsmeldungen. Betroffen waren demnach etwa Twitter, Yahoo Mail, Amazon, Netflix, Google, Youtube, World of Warcraft und Snapchat. 3.000 Meldungen über Probleme bei Netflix Mehr als 3.000 Meldungen gab es wegen Problemen bei Netflix. Für Instagram waren es mehr als 800 Meldungen, für Amazon ...

