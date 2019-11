Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - - Erhält vier Auszeichnungen in der Kategorie Technology & Creativity und die Auszeichnung "Most Popular Game", sowie den HauptpreisDas außergewöhnlich erfolgreiche "Hack-and-Slash"-MMORPG "Lost Ark", entwickelt und betreut von Smilegate RPG (CEO Chi Wongil), erhielt bei den "2019 Korea Game Awards" sechs Auszeichnungen, darunter den Hauptpreis.Lost Ark wurde bei den Korea Game Awards 2019 in Busan am 13. Dezember in sechs Kategorien ausgezeichnet und erhielt den "Presidential Prize", vier Preise in den Kategorien "Technology and Creativity" (Szenario, Sound, Grafik und Charaktere) und den Preis "Most Popular Game", womit sie als die Stars des Jahres 2019 anerkannt wurden.Chi Wongil, CEO von Smilegate RPG, sagte auf der Preisverleihung: "Während alle anderen Handyspiele im Visier hatten, waren wir vom Potenzial von Online-PC-Spielen überzeugt und entwickelten Lost Ark." Er fuhr fort: "Wir werden uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern uns weiterhin bemühen, unsere Basis zu erweitern, indem wir weitere Auslandsmärkte erschließen und E-Sportwettbewerbe veranstalten."Lost Ark ist ein Mega-MMORPG, das von Smilegate RPG seit 2011 im Lauf von sieben Jahre entwickelt wurde. Seit Beginn der öffentlichen Dienste am 7. November 2018 ist es immer beliebter geworden und verzeichnete über 350.000 gleichzeitige Nutzer, die höchste Anzahl in Korea.Lost Ark ist ein epischer, origineller IP-Content in einer riesigen Fantasiewelt, in der der Osten auf den Westen trifft. Es wurde wegen seiner erstklassigen Grafiken und filmischen Darstellungen als das am meisten erwartete Online-PC-Spiel von RPG-Fans auf der ganzen Welt gut angenommen. Aus diesen Gründen wurde es bei der Preisverleihung als stärkster Bewerber um den Hauptpreis ermittelt und erhielt sechs Auszeichnungen.Die "2019 Korea Game Awards" genießen in Korea höchstes Ansehen. Sie werden in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, Sports Chosun und Electronic Times veranstaltet und von der Korea Association of Game Industry durchgeführt. Dieses Jahr werden sie seit ihrer Gründung im Jahr 1996 zum 24. Mal in Folge veranstaltet.Außer Lost Ark wurde Smilegate auch für das von Smilegate Entertainment entwickelte VR-Spiel "Focus on You" mit dem "Next-Generation Game Award" ausgezeichnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1028532/korean_game_awards_grand_prize_lost_ark.jpgPressekontakt:Hyeran Inhranin@wcg.com+82-10-3291-6710Original-Content von: Smilegate Holdings, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138527/4439320