Die Airlines stehen vor einem Dilemma: Durch Klimademos wie "Fridays for Future" steigt auch auf sie der Druck, sich am Kampf gegen die Klimakrise zu beteiligen, gleichzeitig sind fossile Brennstoffe in kaum einer anderen Branche so alternativlos wie in der Luftfahrt. Davon, die Emissionen auf netto null zu senken, sprach in einer Podiumsdiskussion am Mittwochabend keiner der Branchenvertreter."Beim ...

