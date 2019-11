Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - - Gesamteinkünfte lagen bei 1.727.500.000 INR, ein Zuwachs von 17,28 % im Quartalsvergleich- Gewinn nach Steuern lag bei 108.700.000 INR, ein Zuwachs von 39,10 % im Quartalsvergleich- Insgesamt mehr als 21.000 NextGen Outlets, 8.500 davon bereits in Betrieb und mehr als 12.500 in der EingliederungsphaseVakrangee Limited (VL) hat seine ungeprüften Geschäftszahlen für das am 30. September 2019 beendete Quartal bekanntgegeben.Wichtigste Eckdaten - Q2GJ2019-20- Robuste Aufwärtsentwicklung der Finanzlage durch klaren Fokus aufWirtschaftlichkeit der Stores und Serviceaktivierung quer durch dasNetzwerk.- Gewinn nach Steuern stieg um 39,8 % im Quartalsvergleich, begründetdurch starke operative Leverage sowie den Einfluss niedrigererSteuersätze.- Starke operative Metriken - NextGen-Gesamtdurchsatz stieg um ~17 %und Anzahl Transaktionen stieg um 28 % im Quartalsvergleich. Wichtigste finanzielle Eckdaten für Q2GJ2019-20 (konsolidiert)- Die Gesamteinkünfte lagen in Q2GJ2019-20 bei 1.727.500.000 INRgegenüber 1.473.000.000 INR im davor liegenden Quartal desaktuellen Jahres, ein Wachstum von 17,28 %.- Die Erträge aus dem operativen Geschäft lagen in Q2GJ2019-20 bei1.518.500.000 INR gegenüber 1.267.800.000 INR im davor liegendenQuartal des aktuellen Jahres, ein Wachstum von 19,77 %.- Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Abschreibungenauf immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) lagt in Q2GJ2019-20 bei204.600.000 INR gegenüber 192.600.000 INR im davor liegendenQuartal des aktuellen Jahres, ein Wachstum von 6,20 %.- Der Gewinn nach Steuern (PAT) lag in Q2GJ2019-20 bei 108.700.000INR gegenüber 7.810.000 INR im davor liegenden Quartal desaktuellen Jahres, ein Wachstum von 39,10 %.- Der Gewinn je Aktie (EPS) bei einem Nennwert von 1 INR lag inQ2GJ2019-20 bei 0,11 INR gegenüber 0,07 INR in Q1GJ2019-20, einWachstum von 57,14 %. Lagebericht zur Performance- Insgesamt mehr als 21.000 NextGen Outlets, 8.500 davon bereits inBetrieb und mehr als 12.500 in der Eingliederungsphase.- Quartalsdurchsatz auf Nextgen Vakrangee Platform ~37,5 Mrd. INR -Transaktionswert- Durchsatz nach jährlicher Run Rate 2,1 Mrd. USD - Transaktionswert- Basis ist aktuelle Anzahl in Betrieb befindlicher NextGen Outlets- Anzahl Quartalstransaktionen auf Nextgen Vakrangee Platform ~15,1Mio. Informationen zu Vakrangee Limited(BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)Vakrangee wurde 1990 gegründet und ist das einzige technologiegesteuerte Unternehmen, das sich auf die Schaffung des größten Netzwerks aus Einzelhandelsgeschäften im Bereich der letzten Meile in Indien konzentriert, um Bank- und Finanzdienstleistungen in Echtzeit, Geldautomaten, Versicherungen, E-Governance, E-Commerce und Logistikdienstleistungen für die nicht bedienten ländlichen, semi-urbanen und urbanen Märkte bereitstellen zu können. Die Assisted Digital Convenience-Stores nennen sich 'Vakrangee Kendra' und fungieren als 'One-Stop-Shop' für die Inanspruchnahme verschiedener Produkte und Dienstleistungen.Weitere Informationen erhalten Sie von:E-Mail: investor@vakrangee.inOriginal-Content von: Vakrangee Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133557/4439326