=== *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, Kassel 07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Dreieich 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Langen 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 9 Monate, Schrobenhausen 07:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Venlo 07:15 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach *** 07:15 CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day, Zürich *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q PROGNOSE: 8,5% zuvor: 8,5% *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q, Beelen 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q, Wiesloch 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, München *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate, Wien 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 9 Monate, Helsinki 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate, Saint-Quentin *** 08:00 DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: -0,1% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vj *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q, München 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate, Würzburg 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 EU/Europäisches Parlament (EP), Anhörungen der designierten Kommissare Breton, Varhelyi und Valean in den zuständigen EP-Fachausschüssen, Brüssel 08:15 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate, Kahl am Main 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 09:00 GB/Daimler AG, Capital Market Day, Veröffentlichung der neuen Unternehmensstrategie (10:00 Analysten- und Investorenkonferenz, 14:30 Presse-Telefonkonferenz), London 09:30 DE/Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft (OAOEV), PK mit dem neuen Vorsitzenden Hermes, Berlin 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate, München *** 11:00 EU/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 11:30 AE/Fed, Rede (per Video-Aufzeichnung) von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei der Jahreskonferenz der International Association of Insurance Supervisors, Abu Dhabi 12:00 DE/EZB-Direktor Lane, Rede bei CEPR-Meeting, Frankfurt *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville 13:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme an Paneldiskussion bei Berlin Wall Event "The future of German growth", Berlin 14:00 DE/Deutsche Lufthansa AG und Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo), PK zu den Details der Schlichtung, Frankfurt *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 15:10 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) beim Cato Institute, Washington 15:10 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2019 stimmberechtigt im FOMC) bei der Fintech Conference der Philadelphia-Fed 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, Washington *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate, Paris 18:00 US/Fed, Eröffnungsrede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Asia Economic Policy Conference der San-Francisco-Fed 18:20 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, Berlin 18:20 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Louisville Downtown Rotary Club *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November - US/Regierung, voraussichtlich Entscheidung über Verschiebung oder Einführung von Strafzöllen auf Automobilimporte aus der EU, Washington - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2019 23:51 ET (04:51 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.